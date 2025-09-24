Совфед денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Члены Совета Федерации в ходе первого заседания осенней парламентской сессии приняли решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, а также двух протоколов, ратифицированных в марте 1998 года. Это следует из прямой трансляции заседания .

Законопроект о денонсации конвенции на рассмотрение верхней палаты парламента внес президент Владимир Путин.

В пояснительной записке говорится, что Россия с декабря 2023 года не принимает участие в работе профильного Европейского комитета и не может вести мониторинг по соблюдению всех нормативов конвенции. Направленные обращения российского представительства на дискриминацию в комитете оставили без внимания.

В заключении комитета Совета Федерации по международным делам указали, что денонсация европейского документа не окажет никакого влияния на гарантии предупреждения пыток. Россия сохранила участие в Конвенции против них и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, а также других гуманитарных соглашениях, включая Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах.

На минувшей неделе Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и протоколы к ней денонсировала Госдума. Решение о прекращении действия соглашения приняли единогласно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение ответом Совету Европы, который заблокировал работу российской делегации в профильном комитете.