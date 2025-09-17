Госдума денонсировала конвенцию по предупреждению пыток

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и протоколы к ней. Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, депутаты единогласно поддержали закон, внесенный президентом России Владимиром Путиным.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работа России в Европейском комитете по предупреждению пыток фактически заблокирована Советом Европы: с декабря 2023 года Москве не дают избрать своего представителя.

«Обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества», — указывал Володин.

В пояснительной записке к документу подчеркнули, что такие действия нарушают представительные права России и подрывают сам механизм взаимного мониторинга выполнения обязательств в сфере защиты от пыток и бесчеловечного обращения.

Законопроект о денонсации Европейской конвенции по запрету пыток Путин внес на рассмотрение Госдумы 8 сентября.