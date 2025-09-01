Социальный видеоролик выпустили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

МВД России опубликовало видеоролики, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября.

В одном из видео рассказано о крупнейших терактах в новейшей истории России — захват школы в Беслане, трагедия в «Норд-Осте», атака на больницу в Буденновске, взрыв в петербургском метро, трагедия в «Крокус Сити Холле».

В ведомстве отметили, что терроризм и экстремизм представляют угрозу современному обществу. Там добавили, что ролики подготовлены ГУПЭ МВД России в рамках акции, посвященной Дню солидарности.

Ранее глава Королева Игорь Трифонов провел заседание антитеррористической комиссии накануне Дня знаний. В совещании приняли участие представители ФСБ, МЧС, Управления МВД России.