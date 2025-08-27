Меры безопасности ко Дню знаний усилят в Королеве

Глава Королева Игорь Трифонов провел заседание антитеррористической комиссии накануне Дня знаний. В совещании приняли участие представители ФСБ, МЧС, Управления МВД России по городскому округу Королев, руководители образовательных учреждений и специалисты служб охраны.

Они обсудили усиление мер безопасности перед началом нового учебного года и Днем солидарности в борьбе с терроризмом, включая состояние систем видеонаблюдения, установку тревожных кнопок и взаимодействие с правоохранительными органами.

В Королеве работают 96 социальных объектов, в том числе 34 школы, 51 детский сад и 11 учреждений дополнительного образования. Все они соответствуют требованиям и имеют актуальные паспорта безопасности.

В последний день августа кинологи проведут обследования помещений. В День знаний на объектах будут дежурить сотрудники полиции.

Участники заседания договорились о регулярном мониторинге ситуации, проведении инструктажей сотрудников и проверочных мероприятий с целью предотвращения любых угроз и обеспечения безопасной среды для школьников и воспитанников детсадов.