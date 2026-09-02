Сотрудники генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине покинут ФРГ

Сотрудники российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине должны будут вместе с семьями выехать с территории ФРГ по требованию властей. Об этом сообщило посольство России в Германии в телеграм-канале .

Поводом для высылки дипломатов стали обвинения в причастности к инциденту с беспилотным летательным аппаратом в аэропорту Лейпцига.

«Без предъявления каких-либо доказательств и аргументов вину за подготовку якобы планировавшейся диверсии германские власти возложили на Россию», — написали в посольстве.

Посол России решительно отверг обвинения как бездоказательные и назвал инцидент наспех состряпанной провокацией.

Генеральное консульство и Русский дом немецкие власти потребовали закрыть до 18 сентября. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что последними действиями германская сторона уничтожает все хорошее, что было в двусторонних отношениях.