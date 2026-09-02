Захарова: Берлин уничтожает все хорошее, что было в отношениях с Россией

Власти Германии своими последними действиями уничтожают все хорошее, что было в отношениях с Россией. Так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на действие Берлина в отношении генконсульства РФ. Ее слова передало РИА «Новости» .

«Берлин фактически уничтожает все положительное, что было в отношениях между странами», — заявила Захарова журналистам в кулуарах ВЭФ.

Немецкий МИД заявил ранее, что ФРГ закроет генконсульство России в Бонне и прикроет работу Русского дома в Берлине. После инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига глава МВД Германии бездоказательно обвинил в произошедшем Россию.

Сотрудник наземной службы аэропорта Лейпцига/Галле в начале августа поймал на летном поле БПЛА. Прибывшие полицейские установили, что беспилотник оснащен самодельным зажигательным и взрывным устройством.