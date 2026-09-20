Сотни россиян проголосовали на выборах в Мадриде

Несколько сотен человек к 13:00 по местному времени проголосовали на выборах в Госдуму на участке в посольстве России в Мадриде. Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий консульским отделом Кирилл Будаев.

По его словам, голосование проходит в штатном режиме, угроз и провокаций не фиксировали. Порядок возле дипмиссии обеспечивают испанские правоохранители.

В штатном режиме проходит голосование и в посольстве России в Латвии. Временный поверенный в делах России Дмитрий Касаткин сообщил об усиленном присутствии латвийской полиции возле дипмиссии.

Сегодня — третий и заключительный день голосования. В федеральном бюллетене представлены 10 партий. В восьми регионах напрямую выбирают глав субъектов, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии их избирают региональные парламенты. В 39 субъектах проходят выборы региональных парламентов, в административных центрах 10 регионов — муниципальные. В Подмосковье также выбирают депутатов Мособлдумы.