Зеленский сдал назад и сделал неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидает информацию о составе российской делегации на переговорах в Турции. Обращение политик выложил в своем официальном Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любым форматам диалога и не боится переговоров. Он сообщил, что решение о дальнейших действиях будет принято после того, как станет известно, кто именно будет представлять Россию 15 мая в Стамбуле. По его словам, пока что сигналы из Москвы звучат неубедительно.

«Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Политик также напомнил, что в переговорах может принять участие президент США Дональд Трамп. По мнению украинского лидера, это стало бы «наиболее сильным аргументом» в процессе мирного урегулирования украинского кризиса.

«Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра — в Турции», — добавил Владимир Зеленский.

Предполагается, что 15 мая в Турции начнутся прямые переговоры России и Украины — первые с 2022 года. Это предложение выдвинул президент России Владимир Путин. Зеленский почти сразу полетел в Турцию, ранее он говорил, что готов вести диалог только лично с российским президентом.