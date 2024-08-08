Сообщивших о гибели военкора Поддубного призвали наказать

Депутат Хамзаев: нужно наказать сливших недостоверную информацию о Поддубном

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал наказать тех, кто накануне распространял ложные сведения о смерти военкора Евгения Поддубного. Такую инициативу он озвучил в беседе с журналистами РИА «Новости» .

«Я предлагаю привлечь к ответственности всех тех, кто вчера решил слить в сеть „инсайды“ вокруг жизни и здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного», — заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что публикации делали вопреки этике, морали, журналистских и общечеловеческих правил.

Депутат настаивает, что за слова необходимо отвечать.

«Такой „хайп“ должен подлежать оценке со стороны правоохранительных органов», — добавил собеседник агентства.

Вечером 7 августа на границе с Курской областью автомобиль Поддубного подвергся атаке дрона. Военкора с серьезными травмами увезли в реанимацию в местную больницу.