Собянин увеличил стоимость патентов для мигрантов до 10 тысяч рублей

Изменения связаны с пересчетом специального коэффициента, который учитывает уровень зарплат и стоимость жизни в регионе. Его повысили с 2,8592 до 2,9323. Новые правила вступят в силу с 2026 года.

В результате мигрантам, которые трудятся в российской столице, придется платить 10 000 рублей в месяц за разрешающие документы. Предыдущая ставка была на 1100 рублей меньше.

Представительница московского муниципалитета объяснила, что власти приняли такое решение для уравнения взносов с мигрантов с налоговой нагрузкой граждан России. Это позволит сбалансировать и рынок труда.

Патент — разрешение, которое позволяет иностранцам легально работать в России. Без него человек не имеет права официально трудиться, а его работодатель рискует получить штраф. Для мигрантов труд в Москве станет ощутимо дороже.

В середине сентября глава России Владимир Путин допустил полную отмену патентов для иностранцев, которые приезжают на заработки. Инициативу выдвинул парламентарий Сергей Миронов.

На той же встрече с лидерами парламентских фракций Владимир Путин отметил, что сфера миграции — чувствительная тема для граждан России.

