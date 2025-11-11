Собянин увеличил стоимость патентов для мигрантов до 10 тысяч рублей
В Москве выросла стоимость патента для иностранных работников. Соответствующий закон подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.
Изменения связаны с пересчетом специального коэффициента, который учитывает уровень зарплат и стоимость жизни в регионе. Его повысили с 2,8592 до 2,9323. Новые правила вступят в силу с 2026 года.
В результате мигрантам, которые трудятся в российской столице, придется платить 10 000 рублей в месяц за разрешающие документы. Предыдущая ставка была на 1100 рублей меньше.
Представительница московского муниципалитета объяснила, что власти приняли такое решение для уравнения взносов с мигрантов с налоговой нагрузкой граждан России. Это позволит сбалансировать и рынок труда.
Патент — разрешение, которое позволяет иностранцам легально работать в России. Без него человек не имеет права официально трудиться, а его работодатель рискует получить штраф. Для мигрантов труд в Москве станет ощутимо дороже.
В середине сентября глава России Владимир Путин допустил полную отмену патентов для иностранцев, которые приезжают на заработки. Инициативу выдвинул парламентарий Сергей Миронов.
На той же встрече с лидерами парламентских фракций Владимир Путин отметил, что сфера миграции — чувствительная тема для граждан России.
