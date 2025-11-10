Первого сутенера-мигранта в Екатеринбурге лишили ВНЖ

Мигранта из Средней Азии лишили вида на жительство из-за обвинений в организации проституции в Екатеринбурге. Ему грозят до пяти лет тюрьмы, сообщил Telegram-канал URALLIVE .

Мужчина получил бессрочный вид на жительство в 2024 году. Однако после того, как он стал фигурантом уголовного дела по статье 240 УК России («Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией») и статье 241 УК России («Организация занятия проституцией»), МВД аннулировало документ.

«После установления причастности Раджабова к криминалу силовики провели проверку, установив, что его действия направлены на создание угрозы безопасности Российской Федерации», — сообщили журналисты.

Член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил в своем Telegram-канале, что это первый подобный случай — в Екатеринбурге еще не судили за сутенерство выходцев из Средней Азии. Материалы переданы в суд, мужчине грозят пять лет тюрьмы.

Ранее в Крыму силовики задержали двух человек за организацию незаконной миграции. Они находили иностранцев, готовых нелегально работать на стройках.