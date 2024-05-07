Собянин ответил стихами Высоцкого на прогнозы о перехода замов в кабмин | 360°

07 мая 2024, 20:24
Собянин ответил стихами Высоцкого на прогнозы о перехода замов в кабмин
Собянин фразой «ходят слухи словно мухи» прокомментировал уход замов в кабмин
Высокопоставленные сотрудники мэрии Москвы вряд ли перейдут в новый состав правительства России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о возможном повышении своих заместителей.
Мэр Москвы признался, что сомневается в том, что кто-то из его подчиненных уйдет на повышение в ближайшее время.
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«Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю», — заявил Собянин, перефразировав строчку из стихотворения Высоцкого.
В составе сложившего полномочия правительства в подчинении действующего мэра столицы ранее работали вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительный сектор, и министр экономики Максим Решетников.
Весь состав правительства ушел в отставку после инаугурации и вступления в должность переизбранного президента России Владимира Путина.
Свои посты чиновники не оставили и продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Новому составу правительства для назначения придется пройти фильтры Госдумы и Совета Федерации.
Первым станет кандидат на пост премьер-министра, с которым Владимир Путин должен определиться после инаугурации.
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