Собянин ответил стихами Высоцкого на прогнозы о перехода замов в кабмин | 360°

Власть 07 мая 2024, 20:24 Собянин ответил стихами Высоцкого на прогнозы о перехода замов в кабмин Собянин фразой «ходят слухи словно мухи» прокомментировал уход замов в кабмин РИА «Новости»

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Высокопоставленные сотрудники мэрии Москвы вряд ли перейдут в новый состав правительства России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о возможном повышении своих заместителей.

Мэр Москвы признался, что сомневается в том, что кто-то из его подчиненных уйдет на повышение в ближайшее время.

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«Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю», — заявил Собянин, перефразировав строчку из стихотворения Высоцкого.

В составе сложившего полномочия правительства в подчинении действующего мэра столицы ранее работали вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительный сектор, и министр экономики Максим Решетников.

Весь состав правительства ушел в отставку после инаугурации и вступления в должность переизбранного президента России Владимира Путина.

Свои посты чиновники не оставили и продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Новому составу правительства для назначения придется пройти фильтры Госдумы и Совета Федерации.

Первым станет кандидат на пост премьер-министра, с которым Владимир Путин должен определиться после инаугурации.