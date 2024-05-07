Правительство России ушло в отставку | 360°

Важное 07 мая 2024, 12:57 Правительство России ушло в отставку РИА «Новости»

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После инаугурации Владимира Путина на посту президента России правительство страны ушло в отставку. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Распоряжение о сложении полномочий правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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По Конституции России, кабмин перед вступившим в должность главой государства слагает свои полномочия. Все министры автоматически продолжают работать до формирования нового состава правительства, но в статусе исполняющих обязанности.

После утверждения кандидатуры Государственной думой президент назначит нового премьера-министра. Он предоставит главе государства видение структуры исполнительной власти, а также предложит кандидатуры министров и вице-премьеров, кроме руководителя МИД и глав силового блока.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в беседе с ТАСС выразила мнение, что кандидатуры министров внесут на рассмотрение до 15 мая.

Во вторник, 7 мая, Путин вступил в должность президента России на церемонии инаугурации в Москве.