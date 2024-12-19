Собчак рассказала о желании задать вопрос Путину

Журналистка Ксения Собчак надеется, что у нее будет возможность задать вопрос президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Она подготовила вопросы по нескольким важным темам, сообщило РИА «Новости» .

Собчак рассказала, что выберет вопрос в зависимости от того, как будет разворачиваться дискуссия. Она выразила уверенность, что на прямой линии президент будет говорить о многом и затронет разные темы.

«Надеюсь, появится такой шанс [задать вопрос Путину], вдруг повезет. <…> Несколько важных тем, надеюсь, что до меня их еще не осветят, буду исходить из этого», — подчеркнула Собчак.

Ранее итальянский журналист Винченцо Лоруссо заявил, что хочет задать Путину вопрос об отношениях двух стран. Россию и Италию многое связывает, в том числе история, традиции и культура, отметил он. Лоруссо также рассказал, что уже два года живет в Луганске. По его словам, итальянцам следует знать правду о ситуации в республиках Донбасса.