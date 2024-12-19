Итальянский журналист рассказал, какой вопрос хочет задать Путину

Предстоящую прямую линию президента России Владимира Путина посетит итальянский журналист Винченцо Лоруссо. Он рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой в Гостином Дворе, что хочет задать главе государства вопрос об отношениях двух стран, потому что их многое связывает.

«Я хочу спросить Владимира Путина о русских и итальянцах. Нас многое связывает — история, традиции, культура», — сказал он.

Лоруссо отметил, что последние два года живет в Луганске. По его словам, итальянцам важно доносить правду об истинной ситуации в республиках Донбасса.

«Я живу в Луганске уже два года, потому что это важно. Раньше проживал в Риме, там осталась моя жена. Итальянцам нужна правдивая информация о всей ситуации», — добавил журналист.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени в Гостином Дворе в Москве.