Путин заявил, что взаимодействие стран СНГ в 2025 году развивалось успешно

Содружество Независимых Государств завоевало статус авторитетного объединения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

Он подчеркнул, что в 2025 году страны СНГ успешно развивали взаимодействие. Страны-участницы строят отношения на принципах добрососедства, равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов.

«Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств», — сказал Путин.

По его словам, важно, что участники Содружества придерживаются схожих взглядов на ключевые глобальные и региональные вопросы.

В Георгиевском зале Эрмитажа начался традиционный неформальный саммит глав стран СНГ. Это первая встреча в стенах одного из крупнейших музеев мира, где собраны более трех тысяч культурных памятников разных эпох и народов.

День Путина начался с посещения Эрмитажа. Вместе с генеральным директором музея Михаилом Пиотровским он ожидал прибытия глав делегаций государств — участников СНГ, чтобы вместе осмотреть основные экспонаты.