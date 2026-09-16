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    СМИ рассказали, как Германия готовит больницы к приему раненых на случай войны с Россией

    Bloomberg: ФРГ готовит госпитали к войне с Россией

    Jochen Sand/moodboard
    Фото: Jochen Sand/moodboard/www.globallookpress.com

    Германия готовит систему здравоохранения к обслуживанию множества раненых в случае боевых действий с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Правительство поручило расконсервировать медицинский бункер на две тысячи человек под военным госпиталем города Ульма в земле Баден-Вюртемберг. Командир медучреждения подчеркнул, что система здравоохранения к работе в условиях войны не готова.

    Издание сослалось на доклад бундесвера, в котором рассматривают возможные сценарии боевых действий с Россией. Там предположили, что в Германию каждый день будут привозить до тысячи раненых.

    Ранее дипломаты посольства России в Берлине заявили, что ФРГ стремительно милитаризируется. Они подчеркнули, что возможные места размещения дальнобойных систем в стране станут законными целями российской армии.