СМИ рассказали, как Германия готовит больницы к приему раненых на случай войны с Россией

Германия готовит систему здравоохранения к обслуживанию множества раненых в случае боевых действий с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Правительство поручило расконсервировать медицинский бункер на две тысячи человек под военным госпиталем города Ульма в земле Баден-Вюртемберг. Командир медучреждения подчеркнул, что система здравоохранения к работе в условиях войны не готова.

Издание сослалось на доклад бундесвера, в котором рассматривают возможные сценарии боевых действий с Россией. Там предположили, что в Германию каждый день будут привозить до тысячи раненых.

Ранее дипломаты посольства России в Берлине заявили, что ФРГ стремительно милитаризируется. Они подчеркнули, что возможные места размещения дальнобойных систем в стране станут законными целями российской армии.