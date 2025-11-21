СМИ предложили обязать указывать имена депутатов при публикации об их инициативах

РКН попросили обязать СМИ указывать в новостях об инициативах имена их авторов

СМИ и блогеров в России предложили обязать при публикациях об инициативах депутатов Госдумы указывать конкретные имена авторов и партийную принадлежность. Обращение в адрес РКН отправил депутат Михаил Делягин, сообщил ТАСС .

Парламентарий заявил, что новости об инициативах политиков и депутатов — распространенный контент в Сети. Однако из публикации, отметил он, часто непонятно, кто конкретно стал автором идеи.

«Весьма часто в сообщениях не указывается автор инициативы, а используются размытые или прямо искажающие реальность формулировки», — объяснил Делягин.

Депутат подчеркнул, что авторы непопулярных или несерьезных законодательных инициатив уходят от партийной и личной ответственности. Такая ситуация, заключил он, негативно влияет на имидж государства в глазах общества.

Ранее депутат Светлана Бессараб предложила ввести 15-минутные перерывы для работников за компьютером.