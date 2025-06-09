Депутат Бессараб предложила ввести 15-минутные перерывы для работников за компьютером

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила вновь ввести обязательные 15-минутные перерывы каждый час для сотрудников, работающих за компьютером. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Ранее СМИ рассказали, что любая компания вправе запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте и закрепить это в локальных актах.

По мнению Бессараб, работодатели боятся, что сотрудники могут залить дорогостоящую технику во время чаепития. Однако подобные решения обязывают компанию нести дополнительные расходы, предоставляя отдельное помещение для отдыха и приема пищи.

«Все мы не роботы, и перерывы на работе очень нужны. Иногда надо просто пройтись по коридору, выпить чай, кофе», — отметила парламентарий.

Она напомнила, что в 2021 году отменили СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, в соответствии с которым работающим за компьютером полагался 15-минутный перерыв каждый час. Теперь по закону работник обязан трудиться до обеда без каких-либо перерывов, а это неправильно и вредно для здоровья. В связи с этим депутат выразила намерение отправить запрос в Минтруд и Роструд по поводу необходимости возврата данной нормы.