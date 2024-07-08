СМИ назвали бывшего заместителя Шойгу кандидатом в сенаторы от Тувы

Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов может стать представителем верховного хурала Тувы в Совете Федерации. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам замсекретаря госсовета «Единой России» Сергея Перминова, Цаликов наряду с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и Героем России Буяном Кууларом возглавляет список правящей партии на выборах в региональный парламент, которые пройдут в сентябре в Единый день голосования.

Решение о его выдвижении приняла конференция регионального отделения «Единой России».

Руслан Цаликов с 2007 года являлся первым заместителем Сергея Шойгу сначала в МЧС, затем в правительстве Московской области и, наконец, в министерстве обороны. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.

Сейчас пост сенатора от парламента Тувы занимает Дина Оюн.

В начале июня вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак стал и. о. главы Республики Алтай.