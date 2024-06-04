Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

«Хотел бы попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить перспективный региона. Имею ввиду Республику Алтай, говоря о планах развития туристической области», — сказал Путин.

Турчак поблагодарил главу государства за доверие и пообещал, что не подведет его.

«Сделаю все, чтобы заручиться поддержкой жителей республики на выборах. Приложу все свои силы, чтобы раскрыть весь потенциал этого уникального российского региона», — ответил он.

Во вторник, 4 июня, стало известно об уходе Олега Хорохордина с поста губернатора Алтая в связи с переходом на новую работу. В своем обращении к жителям региона он напомнил, что власти помогали участникам СВО, справлялись с последствиями пандемии COVID-19 и занимались социально-экономическим развитием региона.