Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз указала на лицемерие американских дипломатов. В своем Telegram-канале она высмеяла возмущение сотрудников госдепа, которых сократили из-за реформы госрасходов.

В Госдепартаменте США в рамках реформы сократили 1300 человек, и уволенные сотрудники сочли это нарушением прав человека.

«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них ровняться», — написала Захарова.

Проект бюджета президента Трампа, предусматривающий снижение государственных затрат наряду с налоговыми послаблениями, в палате представителей одобрили с минимальным перевесом, сообщили «Известия».

Неоднозначные высказывания президента США Дональда Трампа пугают даже его соотечественников. В СМИ отметили, что американский лидер допускает эмоциональные высказывания по украинскому конфликту, которые противоречат даже его ранним заявлениям.