Окончание военного конфликта с Россией станет политической смертью для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью aif.ru заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Политик напомнил, что Зеленский в 2019 году шел на выборы под лозунгом налаживания отношений с Россией, а потом стал фактически разжигателем конфликта.

«Это урегулирование теперь смерти подобно — политической смерти как минимум. Они понимают, что возврат на мирные рельсы будет означать крушение и их власти, и Украины в целом», — пояснил Косачев.

После окончания конфликта с Украины также потребуют отдать долги, ведь 70% западной помощи оформлялось как займ. Украина «по уши в долгах», подчеркнул вице-спикер. Зеленский понимает, что будет президентом до тех пор, пока длится конфликт, и именно это стало препятствием для достижения мирных договоренностей.

Американский президент рассматривает возможность отстранения Зеленского от власти до начала сентября, написал японский журнал. Часть команды Трампа активно выступает за «смещение Зеленского» и «заключение мира с Россией».