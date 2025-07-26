«Выкинут пинками». В Японии рассказали, когда Трамп может избавиться от Зеленского

Shukan Gendai: Зеленского и Ермака в скором времени выдворят с Украины пинками

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отстранения украинского лидера Владимира Зеленского от власти до начала сентября. Об этом сообщил японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, часть команды Трампа активно выступает за «смещение Зеленского» и «заключение мира с Россией». Журнал задается вопросом о методах реализации этого плана.

«По самому мирному сценарию, к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака выкинут из страны пинками», — отмечается в материале.

При этом издание не уточняет, кто именно может осуществить такое решение. Поводом для развития событий по такому сценарию может стать возможная встреча лидеров России, Китая и США в сентябре.

Трехсторонние переговоры планируется провести в рамках мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

«Украинско-российский конфликт может получить неожиданное развитие», — предполагает автор статьи, отмечая, что встреча трех президентов способна кардинально изменить ситуацию.

Ранее Трамп не исключил трехсторонней встречи с российским и украинским коллегами — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.