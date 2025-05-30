Европейцы ввязываются в войну, позволяя Германии начать поставку ракет Taurus ВСУ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24» .

Он обратил внимание, что здравые политики ФРГ выступают против траншей Украине, справедливо считая это поводом для совершенно бездумной и чудовищной войны.

«Именно такая война ожидает Европу в случае, если Германия начнет поставку Taurus киевскому режиму», — подчеркнул глав комитета.

По его словам, генетическая русофобия настолько ослепила канцлера Фридриха Мерца, что он перестал обращает внимания на своих собственных граждан. Слуцкий добавил, что поставки ракет не могут считаться поддержкой мира для Украины, за которую так ратуют в бундестаге.

«Готов ли Мерц к полномасштабной войне ради сохранения у власти господина Зеленского?» — резюмировал парламентарий.

До этого швейцарский историк Роланд Попп сделал заявление, что Мерц слишком много себе позволил, пригрозив России ракетами Taurus.