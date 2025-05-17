Канцлер Германии Фридрих Мерц показал миру беспомощность Европы, когда попытался поставить России ультиматум по поводу прекращения огня. Об этом изданию Berliner Zeitung заявил швейцарский историк Роланд Попп.

«Прежде всего, это выражение беспомощности. России вновь пригрозили санкциями», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что российские власти больше не воспринимают всерьез угрозы об экономических ограничениях. По его словам, Евросоюзу давно пора признать это.

Попп добавил, что Мерц много себе позволил, когда пригрозил России возможными поставками на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Ранее врач-психотерапевт Руслан Панкратов детально изучил поведение европейских лидеров после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. По его мнению, Мерц выглядел более расслабленно, чем премьер Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск.