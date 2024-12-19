Путин рассказал о ситуации с экономикой России

Экономическая ситуация в России стабильная, страна развивается. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Ситуация в российской экономике сейчас стабильная. В этом году рост приблизился к 4%. Всего за два года рост составил около 8%», — сказал он.

Глава государства напомнил, что международные финансово-экономические институты поставили Россию среди стран Европы на первое место.

Ранее Путин заявлял, что Россия добьется выхода на экономический рост и ожидает от отечественных предпринимателей расширения предложений по улучшения макроэкономических показателей и выпуску товаров для обеспечения людей работой

Глава государства отмечал, что результаты работы российского бизнеса важны для всей России, так как оказывают большое влияние на всю экономику. Также Путин заявлял, что ожидает от бизнеса участия в новых национальных проектах