«Сложится как карточный домик». Дегтярев прокомментировал возможное решение МОК

Система дискриминации против России «сложится как карточный домик» после решения Международного олимпийского комитета. Такое заявление сделал министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев, его слова передало РИА «Новости» .

«Решение Олимпийского комитета… мы ожидаем в ближайшие месяцы. За них говорить не могу, но без этого решения полноценно остальные федерации не будут нас выпускать. Поэтому ключ кроется в решении исполкома. Как только это событие произойдет, сразу как карточный домик сложится вся дискриминационная система против России», — заявил Дегтярев журналистам.

Министр сообщил, что Россия ожидает решения МОК о восстановления статуса ОКР. Без решения Олимпийского комитета полноценного восстановления спортивных федераций России не будет, добавил Дегтярев.