Россия в ближайшее время ожидает решение МОК о восстановления статуса ОКР

В ближайшее время Международный олимпийский комитет может принять решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом рассказал министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев, ее слова передало РИА «Новости» .

«По решению олимпийского комитета по восстановлению Олимпийского комитета России мы ожидаем в ближайшие месяцы», — заявил Дегтярев.

Министр спорта подчеркнул, что без решения МОК полноценного восстановления спортивных федераций России не будет.

Спортивный арбитражный суд отстранил ОКР осенью 2023 года, апелляции отклонили. Причиной стало включение в состав олимпийских советов новых регионов России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МОК после смены команды должен перестать заниматься «фокусами» и использовать спорт как инструмент политической борьбы. МОК должен следовать идеям основателя современного олимпизма Пьера де Кубертена, подчеркнул глава государства.