Слова Путина о «Буревестнике» и «Посейдоне» произвели фурор за рубежом

Нарышкин: к заявлению Путина о «Буревестнике» отнеслись за рубежом серьезно

Сильное впечатление за рубежом произвело заявление президента России Владимира Путина об успешных испытаниях комплексов «Буревестник» и «Посейдон». Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он отметил, что реакция последовала как со стороны противников, так и со стороны партнеров страны. Заявление российского лидера застало западных экспертов врасплох.

«Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», — сказал Нарышкин.

По его словам, мало кто прогнозировал столь быстрое появление таких технологий. Глава СВР подчеркнул значимость этого технологического достижения. Успешные испытания новейшего оружия укрепили позиции государства на мировой арене.

Ранее Путин рассказал об особенности ракеты «Буревестник». По его словам, ее атомный реактор можно запустить в считанные минуты, при этом по мощности он не уступает реактору атомной подводной лодки при намного меньших габаритах.