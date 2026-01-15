Следственный комитет отпраздновал 15-летие со дня образования. В этот день в подмосковном управлении ведомства прошло торжественное собрание под руководством его главы Ярослава Яковлева.

В рамках собрания подвели итоги ежегодного конкурса, позволившего определить лучших сотрудников в различных номинациях. Им вручили дипломы и другие награды.

Лучшим следователем городского отдела признали Тимура Евлоева, работающего в Видном. Именно его команда прошлым летом раскрыла резонансное убийство местного жителя, произошедшее еще в 2011 году. Сейчас материалы находятся в прокуратуре, где утверждают обвинительное заключение.

Приз за лучший следственный отдел со штатной численностью менее 10 сотрудников отправился в Красногорск. Руководитель отдела подполковник юстиции Артем Соколов пожелал коллегам сдержанных эмоций и выверенных решений.

Всего награды получили более 120 человек, из них 12 — от имени бессменного председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Следственный комитет стал самостоятельным ведомством 15 января 2011 года, когда вступил в силу соответствующий федеральный закон. До этого он входил в систему органов прокуратуры.

Сам Бастрыкин дал к этой дате большое интервью ТАСС, в котором, в частности, рассказал о расследовании уголовных дел о вандализме против памятников советским воинам за рубежом.