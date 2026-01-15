Следственный комитет возбудил 164 уголовных дела о вандализме против памятников советским воинам за рубежом, среди обвиняемых — зампредседателя Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС .

Кроме того, обвинение заочно предъявили государственному секретарю Госканцелярии Эстонии Таймару Петеркопу, министру культуры Литвы Симонасу Кайрису и многим другим чиновникам. По оценкам Бастрыкина, около половины памятников уничтожили именно по решению властей той или иной страны.

«На фоне царящей на Западе антироссийской риторики там пытаются дискредитировать нашу страну, переписать историю, забыв о роли советского народа — победителя, освободившего эти страны от фашизма», — подчеркнул председатель СК.

Осенью прошлого года украинские нацисты осквернили бюст космонавта Юрия Гагарина, установленный в хорватском городе Пуле. Российское посольство призвало найти виновных и привлечь их к ответственности.