Скворцову переназначили руководителем ФМБА

Президент Путин переназначил Скворцову руководителем ФМБА

Фото: РИА «Новости»

Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства. Указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Глава государства подписал документ 26 июня.

Ранее Путин вывел ФМБА из подчинения правительства. Руководство над работой агентства перешло президенту. Скворцова отметила, что это произошло в том числе из-за технологий двойного назначения, которые разрабатывают в ФМБА.

В начале июня российский лидер переназначил всех своих референтов. Глава государства подписал указ «О должностных лицах администрации президента РФ», сообщили «Известия».

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