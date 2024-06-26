Скворцову переназначили руководителем ФМБА

Глава государства подписал документ 26 июня.

Ранее Путин вывел ФМБА из подчинения правительства. Руководство над работой агентства перешло президенту. Скворцова отметила, что это произошло в том числе из-за технологий двойного назначения, которые разрабатывают в ФМБА.

В начале июня российский лидер переназначил всех своих референтов. Глава государства подписал указ «О должностных лицах администрации президента РФ», сообщили «Известия».