Руководство работой ФМБА перешло президенту России
Путин вывел ФМБА из подчинения правительству
Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство из подчинения правительству страны. Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», — следует из текста документа.
Таким образом ФМБА вышло из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит кабмин.
В структуру ФМБА входят свыше 300 подведомственных медицинских организаций и порядка 2,5 тысячи объектов здравоохранения, отметили «Известия».
В мае Путин подписал указ о переходе в подчинении президента Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).