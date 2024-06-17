Руководство работой ФМБА перешло президенту России

Путин вывел ФМБА из подчинения правительству

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство из подчинения правительству страны. Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», — следует из текста документа.

Таким образом ФМБА вышло из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит кабмин.

В структуру ФМБА входят свыше 300 подведомственных медицинских организаций и порядка 2,5 тысячи объектов здравоохранения, отметили «Известия».

В мае Путин подписал указ о переходе в подчинении президента Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

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