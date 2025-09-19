Скандального военблогера Романа Алехина признали иноагентом

Военблогер, бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин* пополнил реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в еженедельном пресс-релизе .

По данным ведомства, Алехин* распространял фейки о российских властях и армии, а также сообщения и материалы других иноагентов.

Кроме него список пополнили живущие за границей оппозиционный активист Иван Востриков*, журналистка Елена Рыковцева*, историк Сергей Эрлих*, а также медиапроект «Avtozak-LIVE»*.

В начале сентября в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Алехина*, обсуждает с неизвестным собеседником отмывание 200 миллионов рублей под видом помощи участникам СВО. Сам блогер признал, что такой разговор у него был, но назвал другие суммы.

После этого полиция и Минюст начали проверку. Выяснилось, что принадлежащий Алехину* фонд не вел раздельный учет доходов и расходов, использовал неуставную символику, не публиковал отчеты для СМИ, а его директор самовольно распоряжался имуществом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента