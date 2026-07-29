«Ситуация нешуточная». Лавров отметил, что против России ополчился весь «цивилизованный» мир
Лавров: против России ополчился весь западный мир
В мире складывается нешуточная ситуация, против России ополчился весь западный мир. Об антироссийском движении на Западе в интервью ТАСС рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава российского МИД отметил, что Запад опять заговорил о стратегическом поражении России. Западные страны поддерживают релокантов, которые организуют в Европе антироссийские общества и собирают средства на продолжение подпольного движения за раскол Российской Федерации.
«Они уже этого абсолютно не скрывают. У нас центральные каналы показывают, что Запад замышляет. И наверное, это важно видеть всем, чтобы понимать, что ситуация нешуточная. Президент этого не скрывает. На нас ополчился весь „цивилизованный“, так сказать, мир, который себя сам так называет», — отметил Лавров.
На конференции АСЕАН глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы. Она отметила, что европейские государства должны повышать свою обороноспособность.