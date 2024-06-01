Систему по учету домашних питомцев разработают в России

В России намерены разобраться с проблемой брошенных, бездомных животных. Для этого начали готовить систему по учету домашних питомцев, сообщил ТАСС .

Представители Минприроды уточнили журналистам, что нововведение коснется именно домашних животных, а не сельскохозяйственных.

Благодаря учетному механизму станет проще искать пропавших питомцев, а также уменьшится популяция животных без владельцев.

Минприроды подготовит систему и представит ее как законопроект. Затем его направят на рассмотрение в парламент. Однако окончательные решения предстоит принимать главам регионов на местах — в зависимости от той или иной ситуации.

В этом году также планируют ввести запрет на высадку из электричек животных, замеченных без хозяев. На данном этапе РЖД готовит внутренние документы, в которых будет определен четкий порядок действий сотрудников при выявлении в поездах бесхозных питомцев.