Систему по учету домашних питомцев разработают в России
Министерство природы России запланировало ввести учет домашних животных
В России намерены разобраться с проблемой брошенных, бездомных животных. Для этого начали готовить систему по учету домашних питомцев, сообщил ТАСС.
Представители Минприроды уточнили журналистам, что нововведение коснется именно домашних животных, а не сельскохозяйственных.
Благодаря учетному механизму станет проще искать пропавших питомцев, а также уменьшится популяция животных без владельцев.
Минприроды подготовит систему и представит ее как законопроект. Затем его направят на рассмотрение в парламент. Однако окончательные решения предстоит принимать главам регионов на местах — в зависимости от той или иной ситуации.
В этом году также планируют ввести запрет на высадку из электричек животных, замеченных без хозяев. На данном этапе РЖД готовит внутренние документы, в которых будет определен четкий порядок действий сотрудников при выявлении в поездах бесхозных питомцев.