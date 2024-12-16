Сирийские власти заявили о частичном выводе российских военных из Дамаска
Власти Сирии: Россия вывела сотни солдат из Дамаска
Россия, вероятно, вывела не менее 400 солдат из Дамаска. Процесс координировался с основной повстанческой группировкой, свергнувшей режим президента Башара Асада, сообщили Financial Times (FT) представители новых властей Сирии.
Россия официально эту информацию не подтверждала. По заявлению члена политического бюро сирийской группировки, российские солдаты размещались в штабе Четвертой дивизии вооруженных сил Сирии в Кудсайе, пригороде Дамаска.
По словам источника FT, Россия также обсуждает с повстанцами возможность вывода большего количества солдат, дислоцированных в нескольких провинциях Сирии.
Собеседник издания заявил, что колонна российской техники вышла из Дамаска к авиабазе Хмеймим на северо-западе Сирии. Оттуда самолеты доставили солдат в Россию.
Повстанец предоставил видеозапись, на кадрах которой около 100 военных транспортных средств организованной колонной покидают район Дамаска. Среди техники — бронетранспортеры, топливозаправщики, мобильные медицинские подразделения и тракторы.
МИД России 15 декабря сообщил о частичной эвакуации персонала своих дипломатических представительств. При этом работа посольства России в Дамаске продолжается.