Сирийские власти заявили о частичном выводе российских военных из Дамаска

Россия, вероятно, вывела не менее 400 солдат из Дамаска. Процесс координировался с основной повстанческой группировкой, свергнувшей режим президента Башара Асада, сообщили Financial Times ( FT ) представители новых властей Сирии.

Россия официально эту информацию не подтверждала. По заявлению члена политического бюро сирийской группировки, российские солдаты размещались в штабе Четвертой дивизии вооруженных сил Сирии в Кудсайе, пригороде Дамаска.

По словам источника FT, Россия также обсуждает с повстанцами возможность вывода большего количества солдат, дислоцированных в нескольких провинциях Сирии.

Собеседник издания заявил, что колонна российской техники вышла из Дамаска к авиабазе Хмеймим на северо-западе Сирии. Оттуда самолеты доставили солдат в Россию.

Повстанец предоставил видеозапись, на кадрах которой около 100 военных транспортных средств организованной колонной покидают район Дамаска. Среди техники — бронетранспортеры, топливозаправщики, мобильные медицинские подразделения и тракторы.

МИД России 15 декабря сообщил о частичной эвакуации персонала своих дипломатических представительств. При этом работа посольства России в Дамаске продолжается.