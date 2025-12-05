Симоньян включили в список самых влиятельных людей мира по версии FT

Главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян вошла в список самых влиятельных людей мира 2025 года. Рейтинг опубликовала газета Financial Times .

В материале назвали Симоньян «нарочито религиозной женщиной» и отметили, что ее новая книга переосмысляет Евангелие от Иоанна. Кроме того, авторы рейтинга подчеркнули, что работа журналиста изменила ситуацию в мире в 2025 году.

Среди других женщин в рейтинге — глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, вице-президент китайского автопроизводителя BYD Стелла Ли и глава MI-6 Блейз Метревели.

В присутствии президента России Владимира Путина 5 декабря начал вещание телеканал RT India. По словам российского лидера, он позволит жителям страны лучше узнать Россию.