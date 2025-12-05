Путин заявил, что RT India позволит Индии получать объективную информацию о событиях в РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал запуск телеканала RT India, который был запланирован на 5 декабря. Об этом сообщил RT .

По словам российского лидера, деятельность СМИ позволит жителям Индии лучше узнать Россию. Кроме того, благодаря новому каналу в стране смогут получать объективную информацию о текущих событиях в РФ, добавил Путин.

Напомним, незадолго до старта вещания RT India в Дели была торжественно установлена пятиметровая матрешка.