Симоньян раскрыла феномен безошибочных решений Путина

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о неизменной правоте решений президента Владимира Путина. Секрет российского лидера она раскрыла в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» .

Симоньян подчеркнула, что за 26 лет наблюдений за президентом каждое его, даже спорное, решение в итоге оказывалось верным. По ее словам, это особый «талант быть правым», сравнимый с уникальными способностями в других сферах.

Она рассказала, что всегда ошибалась в своих сомнениях, тогда как Путин демонстрировал уникальный талант принимать исключительно правильные решения.

«Каждый раз, за 26 лет, потом выяснялось, что так было надо. И что я была не права, а президент был прав», — отметила журналистка.

По ее словам, период перед началом специальной военной операции не стал исключением. В 2021 году группа российских журналистов, включая Симоньян, побывала на передовой на Донбассе и всем им тогда казалось, что нужно действовать немедленно.