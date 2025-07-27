Симоньян раскрыла феномен безошибочных решений Путина
Симоньян: Путин обладает уникальным талантом принятия безошибочных решений
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о неизменной правоте решений президента Владимира Путина. Секрет российского лидера она раскрыла в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян подчеркнула, что за 26 лет наблюдений за президентом каждое его, даже спорное, решение в итоге оказывалось верным. По ее словам, это особый «талант быть правым», сравнимый с уникальными способностями в других сферах.
Она рассказала, что всегда ошибалась в своих сомнениях, тогда как Путин демонстрировал уникальный талант принимать исключительно правильные решения.
«Каждый раз, за 26 лет, потом выяснялось, что так было надо. И что я была не права, а президент был прав», — отметила журналистка.
По ее словам, период перед началом специальной военной операции не стал исключением. В 2021 году группа российских журналистов, включая Симоньян, побывала на передовой на Донбассе и всем им тогда казалось, что нужно действовать немедленно.
Нас так распирало: «Как же, почему же мы не начинаем, почему же мы не защищаем этих людей? Это же надо было сделать еще вчера, почему же нет?»
Маргарита Симоньян
главный редактор RT
Однако позже стало понятно, что президент готовился к масштабному противостоянию с «коллективным Западом», а не просто с Украиной. По ее словам, требовалось серьезно укрепить экономику, перестроить промышленность и усилить армию.
Только такая подготовка позволила России выдержать санкционное давление. Она призвала доверять действиям руководства страны, отметив, что когда возникают вопросы о ходе спецоперации, то следует вспомнить о 26-летнем опыте безошибочных решений президента.
Ранее Морская коллегия России вручила Путину медаль «За верность российскому флоту». Эта награда стала признанием «личного вклада в развитие морского флота России, укрепление морского могущества страны и поддержание стратегической стабильности в Мировом океане».