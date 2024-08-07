Силуанов рассказал Путину о путешествии из Краснодара в Крым на мотоцикле

Министр финансов Антон Силуанов на совещании по просьбе президента Владимира Путина рассказал о поездке в Крым на мотоцикле. Слова главы Минфина привело РИА «Новости» .

На совещании глава государства задал вопрос министру, ездил ли он в отпуск на мотоцикле. Силуанов ответил, что каждый год старается почувствовать на себе изменения, происходящие в туристической и дорожной отраслях. В Крым Силуанов поехал на мотоцикле из Краснодара.

«Да, на двухколесном транспорте. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше», — отметил Силуанов.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ушел в отставку. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что решение по отставке Лукашенко приняли в рамках плановой ротации кадров.