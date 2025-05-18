Силуанов объяснил свой смех на встрече с Путиным

Силуанов признался, что улыбался на встрече с Путиным из-за хорошего настроения

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что смеялся на встрече с президентом Владимиром Путиным и бизнесом, потому что мероприятие проходило в позитивном ключе. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину .

«У меня вообще-то всегда хорошее настроение», — объяснил он.

Глава Минфина добавил, что в ведомстве часто рассматриваются сложные вопросы, и тогда ему не до улыбок. По его словам, не всегда нужно скрывать свою радость и позитивные эмоции.

Ранее Силуанов во время марафона «Знание. Первые» дал гостям необычный совет. Он рекомендовал тем, кто интересуется, финансами, чаще читать русскую классику. В список рекомендованной им литературы вошли произведения «Ревизор» и «Мертвые души» Николая Гоголя, а также «Вишневый сад» Антона Чехова.