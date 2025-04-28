Глава Минфина посоветовал почитать русскую классику для знакомства с финансами

Тем, кто интересуется финансами, следует почитать русскую классику. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов, чьи слова привел ТАСС .

Министр выступил на на марафоне «Знание. Первые». Он признался, что у него не всегда есть время для чтения книг о финансах из-за большого потока информации по этой теме на работе.

«Но если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику. Это Гоголь „Ревизор“, „Мертвые души“, это Чехов „Вишневый сад“. Вы там много найдете о финансах, хорошей и полезной информации», — посоветовал Силуанов.

Марафон «Знание. Первые» проходит с 28 по 30 апреля в московском Музее Победы. Мероприятие посвятили победе в Великой Отечественной войне.

Ранее Силуанов заявил, что макроэкономическая политика России за счет надежных государственных финансов сосредоточится на укреплении устойчивости.