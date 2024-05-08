Сигнал о силе и призыв к семье. Что вложил Путин в свое инаугурационное послание | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 23:31 Сигнал о силе и призыв к семье. Что вложил Путин в свое инаугурационное послание Политолог Станкевич: Путин вложил в инаугурационную речь послание о семье

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин сам писал свою речь для церемонии вступления в должность президента. Независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой отметил, что увидел в речи главы государства два посыла. Один был направлен вовне — это сигнал о силе России и о том, что она решает свои дела исключительно собственной волей. А второй — «семейный сигнал» для самой страны.

«Одно послание я бы назвал силовым, что естественным образом вытекает из положения в стране. Оно было о том, что мы будем решать свою судьбу только сами, и здесь нам никто не вправе указывать и на нас влиять, и что у нас, у нас есть все основания для того, чтобы самостоятельно в истории определяться», — заявил Станкевич.

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Он добавил, что второе послание Путина называл бы семейным. Президент говорил о российском обществе, как о такой расширенной семье, где все ощущают определенное родственное единство. Причем эта тема появилась не только сейчас.

«У президента она и раньше присутствовала, а вот тот факт, что он ее повторил в своей короткой инаугурационной речи, где было только самое главное, указывает, что эта попытка как-то переосмыслить основы российского общества как еще и духовно-родственное и национально-родственное объединение — это теперь такой знаковый курс действующего президента», — подчеркнул политолог.

Он не исключил, что в этом русле последуют еще какие-то вещи в президентской деятельности Путина.