Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на то, что некоторые СМИ, являющиеся иностранными агентами, распространили недостоверную информацию о её Telegram-канале. Они утверждали, будто он нарушает российское законодательство.

«Тут иноагентские СМИ озадачились вопросом, почему канал не зарегистрирован в Роскомнадзоре», — написала дипломат в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что те, кто думал, что она не соблюдает закон, ошибаются. Захарова также поблагодарила иноагентов за дополнительную рекламу и отметила, что для иностранных агентов важнее не разоблачение деятельности, связанной с серыми зонами, а возможность создать очередной шум.

«Шумите, небратцы, шумите», — написала она.

Ранее Захарова высмеяла заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде. Дипломат напомнила, что Вильнюс передали Литве в 1939 году по решению Иосифа Сталина, а порт Клайпеда стал частью республики только в 1945-м благодаря советским войскам. Официальный представитель МИД предложила Науседе вернуть эти города, «если история так хочет».