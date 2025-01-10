«Дурилка картонная»: Захарова высмеяла заявление президента Литвы о Калининграде

Официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала президенту Литвы Гитанасу Науседе и другим литовским политикам учить историю и заняться правами человека в своей стране, вместо того чтобы предъявлять претензии на Калининградскую область. Об этом она написала в Telegram-канале .

Ранее Науседа назвал Калининград исторически литовским городом, который назывался Караляучус. Такую реакцию у него вызвало переименование музея Кристионаса Донелайтиса в Литературный.

«Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями», — заявила Захарова.

Она напомнила, что Вильнюс передали Литве в 1939 году решением Иосифа Сталина, а порт Клайпеда вошел в состав республики лишь в 1945-м благодаря советским войскам. Официальный представитель МИД предложила Науседе вернуть города обратно, «если история так жмет».

Доктор исторических наук Никита Ломагин тоже назвал слова президента Литвы глупостью. Он напомнил, что доля литовцев в Кенигсберге всегда была минимальной.