Штрафы за спиртное на детских площадках могут вырасти в 10 раз

В России могут в десять раз повысить штраф за распитие алкогольных напитков на детских площадках. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты выяснили, что в ГД решили всерьез наказать тех, кто пьянствует в неположенных местах. Сейчас за это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов посчитал наказание слишком незначительным.

«Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции», — заявил Миронов.

Он предложил увеличить минимальный штраф за пьянство у детских площадок в 10 раз — до пяти тысяч рублей. Если эта мера не принесет результатов, то размер денежного наказания повысят еще больше.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга усилили меры наказания для любителей проехать «зайцем» на общественном транспорте. Сумма штрафа за такое нарушение теперь 1500 рублей вместо 500.