Штрафы за безбилетный проезд в Петербурге увеличились до 1500 рублей

Власти Санкт-Петербурга ужесточили меры наказания для тех, кто пользуется общественным транспортом без оплаты. Сумма взыскания за подобные нарушения теперь составляет 1500 рублей, что в три раза больше предыдущего размера, сообщил сайт «АБН24» .

По опубликованной информации, местные законодатели утвердили повышение штрафных санкций. Помимо этого, введен отдельный штраф в размере одной тысячи рублей за провоз багажа без соответствующей оплаты. Эти изменения направлены на укрепление дисциплины среди пассажиров и пополнение городской казны, отметил Petrograd.ru.

Данное решение принято после продолжительных обсуждений. Ожидается, что более строгие меры сократят количество нарушителей и улучшат ситуацию с оплатой проезда.

Ранее установленный штраф в 500 рублей был введен в 2013 году и составлял тогда 7,6% от прожиточного минимума. Новая сумма сохраняет аналогичную пропорцию — 7,8% от текущего прожиточного минимума (19 329 рублей в 2025 году).