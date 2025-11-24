Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях могут увеличить до миллиона рублей

Зампред комитета ГД по безопасности, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный направил в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД законопроект о повышении штрафов за рекламу в запрещенных в стране соцсетях. Документ оказался в распоряжении газеты «Известия» .

По мнению политика, нынешний размер штрафа в 2,5 тысячи рублей не оказал сдерживающего воздействия на блогеров, которые получают от рекламы сотни тысяч рублей.

«Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей», — заявил Выборный.

В связи с этим парламентарий предложил увеличить размер суммы — от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч для должностных лиц и от 500 тысяч до одного миллиона рублей для юрлиц.

Ранее власти одобрили проект, подразумевающий повышение штрафов за экономические преступления. Сумму увеличат в 1,5 раза и более.